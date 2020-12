Roma, 6 dic. (Adnkronos) – "Quando piove, in Italia i ponti crollano. Questa è la triste verità a cui ci ha abituato questo governo e questa sinistra. Le infrastrutture viarie sono al collasso per la mancanza di manutenzione. La De Micheli con questa situazione delle strade italiane ci proporrà il bonus per i monopattini cingolati.

A casa gli incapaci". Lo afferma Marco Silvestroni, deputato di Fratelli d'Italia.