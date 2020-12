Mes: Librandi (Iv), 'M5S non segua Grillo, dire no fa morre sanità'

Roma, 7 dic. (Adnkronos) – "Sono dell'idea che ognuno di noi dovrebbe pensare al proprio lavoro, e fare politica non vuol dire interpretare un personaggio o un ruolo, fare politica, vuol dire prendersi cura di una nazione, agire e pensare per il bene della nazione.

Detto ciò auspico che ministri, deputati e senatori pentastellati, non accolgano l'invito del comico più famoso d'Italia, Beppe Grillo, sarebbe inammissibile, ridicolo ma soprattutto irrispettoso nei confronti degli italiani, dire no al Mes vuol dire far morire la nostra sanità". Lo dichiara l'On. Gianfranco Librandi (Italia viva).