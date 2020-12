Milano: Mirabelli, 'ricandidatura Sala bella notizia per Pd e milanesi'

Roma, 7 dic. (Adnkronos) – "Il messaggio di Beppe Sala di oggi è davvero bello ed è già un programma elettorale. Il sindaco si ricandida il giorno di Sant’Ambrogio, la giornata di Milano, ricordando che questa città è speciale, ha una sua storia meravigliosa che ne ha forgiato l’identità”.

Lo scrive su Fb il senatore del Pd Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo dei senatori democratici.

“L’ha fatto ricordando e rivendicando la dimensione europea ed internazionale della nostra città – prosegue Mirabelli – che ci è riconosciuta e di cui dobbiamo essere orgogliosi, l’ha fatto impegnandosi a non vivacchiare ma ad aprire una fase nuova, dimostrando di essere in sintonia con l’ambizione che è sempre stata di Milano a non fermarsi, a essere capofila dell’innovazione, a mettere la città prima delle appartenenze politiche.

Infine l’ha fatto col cuore in mano, con spirito di servizio. La ricandidatura di Sala è una bella notizia per il Pd e per il centrosinistra, ma soprattutto per i milanesi che potranno contare su un sindaco che ha dimostrato di saper guidare la città, superare le difficoltà e immaginare e costruire un futuro fatto di eccellenze e solidarietà”.