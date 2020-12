Ue: Berlusconi, 'Recovery plan in pericolo per divisioni maggioranza'

Roma, 7 dic. (Adnkronos) – "Rimane indispensabile un accordo complessivo sull’utilizzo delle risorse del Recovery fund. Oggi le contraddizioni della maggioranza rischiano di farci arrivare impreparati e mettono addirittura in pericolo queste risorse vitali per il futuro del Paese. Forza Italia anche in questa fase drammatica non viene meno alla sua identità, alla sua storia, ai suoi valori".

Lo ha affermato Silvio Berlusconi, intervenendo in videoconferenza alla riunione dei responsabili dei Seniores di Forza Italia.