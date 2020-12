Ue: oggi Cdm, Iv sul piede di guerra, se si vota governance recovery votiamo contro'** (2)

(Adnkronos) – Dice il capogruppo Iv al Senato, Davide Faraone: "Questa notte le ministre di Italia Viva hanno ricevuto la bozza quando era quasi l’una per un provvedimento che avrebbero dovuto votare questa mattina alle 9 in Cdm: ma vi pare possibile che la struttura della task force che dovrebbe gestire il più imponente capitolo di investimenti dal dopoguerra sia tenuta all’oscuro a noi che siamo forza di maggioranza?".

E aggiunge parlando stamattina a una trasmissione Tv: "Abbiamo impedito i pieni poteri a Salvini non per consegnarli nelle mani di Conte. Oggi si vuole commissariare anche il Cdm, tra l’altro composto, secondo chi lo guida, dai migliori ministri del mondo, con una struttura e un piano di interventi che non abbiamo nemmeno visto. L’auspicio è che Conte freni e riveda le sue posizioni".