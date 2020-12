Mes, da 5S Granato no a risoluzione: "Mi astengo o voto contro"

Roma, 8 dic. (Adnkronos) – "Ho appena acquisito la " sul Mes, "devo esaminarla bene. Ma a una prima lettura non vedo grandi speranze di poter votare a favore. Anzi, certamente non voterò a favore. Valuterò se astenermi o votare contro". Lo dice all'Adnkronos la senatrice M5S Bianca Laura Granato, commentando il compromesso raggiunto dalla maggioranza sulla riforma del Mes.

Per quanto riguarda l'orientamento degli altri colleghi 'dissidenti', Granato osserva: "Dobbiamo fare una riunione per aggiornarci, dobbiamo rivederci per capire cosa fare. E' possibile che molti abbiano cambiato idea e deciso di votare la risoluzione".