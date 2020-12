Milano: 23enne accoltellato in via Castelfidardo

Milano, 8 dic. (Adnkronos) – Nella notte tra lunedì e martedì, intorno alle 4.30, un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato davanti al Fatebenefratelli, in via Castelfidardo, a Milano, e ricoverato in codice rosso al Niguarda. Le sue condizioni, dopo la ferita penetrante alla spalla destra, sono apparse gravi ai sanitari.

"Ecco ciò che accade in pieno centro a Milano: un ragazzo che viene aggredito ed accoltellato davanti all’Ospedale Fatebenefratelli e nessuno che vede niente. Questa è la Milano che il sindaco Giuseppe Sala, dopo quasi cinque anni di governo della città, ci lascia”, afferma a proposito l'assessore regionale alla sicurezza, Riccardo De Corato.

“Questo episodio non fa altro che confermare quanto dimostrato dai dati: Milano, nella classifica del Sole 24 Ore pubblicata alla fine dello scorso anno e basata sui dati Istat, si era posizionata al 107° ed ultimo posto per quanto riguarda la sicurezza.

Questo, come anche tutti gli altri episodi di violenza e criminalità diffusa nel capoluogo lombardo, sono i risultati di lunghi anni nei quali Sala ha continuato a sottovalutare il problema legato alla sicurezza in città", conclude.