Ue: Boschi, 'non vogliamo crisi ma Conte sia responsabile e ci ascolti'**

Milano, 8 dic. (Adnkronos) – "Ovviamente noi ci auguriamo che non sia apra una crisi di governo, ma come siamo stati e siamo responsabili noi, ci auguriamo che lo sia anche il presidente Conte e che ci ascolti perché non si può sostituire il governo con una task force, c'è bisogno di rispetto per istituzioni democratiche del nostro paese".

Lo ha detto Maria Elena Boschi (Iv), durante la registrazione della puntata di Otto e mezzo che andrà in onda stasera .

"Sono mesi che diciamo queste cose, io per prima in parlamento. Conte sulla norma della governance non dice la verità. Ma ne discuteremo quando arriverà in parlamento", aggiunge.