Antitrust: 10 mln multa a HP per limitazioni su cartucce non originali**

Roma, 9 dic. – (Adnkronos) – Multa da 10 milioni di euro dell'Antitrust ad HP Inc e HP Italy: infatti, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato, al termine di un procedimento istruttorio , che, da alcuni anni, il colosso dell'informatica ha introdotto in molte stampanti inkjet e laser vendute ai consumatori significative limitazioni all’utilizzo di cartucce di inchiostro/toner non originali.

Le due società forniscono apposite istruzioni di autenticazione contenute nel firmware – soprattutto tramite un sistema denominato DS -Dynamic Security – in base alle quali la stampante riconosce le cartucce originali HP e le accetta e invece rifiuta di stampare quando riconosce cartucce non originali o prodotte prima di una certa data.