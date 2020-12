Cinema: tre italiani tra i vincitori dell’Efa excellence award 2020

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – Tre italiani tra i vincitori dell’Efa Excellence Award 2020: il premio per la fotografia 2020 va a Matteo Cocco per 'Volevo nascondermi; il premio per il montaggio 2020 va a Maria Fantastica Valmori per 'Il Varco' e quello per i costumi 2020 a Ursula Patzak per 'Volevo nascondermi'.

Quest’anno per la prima volta gli European Film Awards (EFA) saranno consegnati durante una serie di eventi virtuali live in streaming ogni sera alle 20.00. Nel corso dell’appuntamento di questa sera de “Gli EFA alle Otto”, moderato dal Presidente degli EFA Wim Wenders e dal Direttore degli EFA Marion Döring, sono stati annunciati i vincitori degli Excellence Awards 2020.

Una giuria speciale di otto membri si è riunita online e ha deliberato i vincitori delle categorie Fotografia, Montaggio, Scenografia, Costumi, Trucco e Parrucco, Colonna Sonora Originale, Suono ed Effetti Visivi.

La giuria ha valutato le opere della selezione EFA Lungometraggi di Finzione, e considerato le raccomandazioni del comitato di selezione dei Documentari.