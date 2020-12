Coronavirus: faq governo, durante festività resta divisione zone gialle, rosse e arancione

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – Le regole su spostamenti, aperture dei negozi, ristoranti etc. saranno valide per tutti, a prescindere dal 'colore' dell’area in cui si vive o si trovano il negozio o il ristorante? "No, rimangono valide le distinzioni tra area rossa, arancione e gialla".

Lo puntualizza il governo, nelle faq sull'ultimo Dpcm pubblicate sul sito di Palazzo Chigi.