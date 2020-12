Coronavirus: faq governo, genitori separati potranno spostarsi per raggiungere figli

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – I genitori separati/affidatari potranno spostarsi anche tra il 21 dicembre e il 6 gennaio per andare in comuni/regioni diverse o all’estero per trascorrere le feste con i figli minorenni, nel rispetto dei provvedimenti del giudice o degli accordi con l’altro genitore.

Lo confermano le faq del governo sull'ultimo dpcm pubblicate sul sito di Palazzo Chigi.

"Questi spostamenti – chiarisce l'esecutivo – rientrano tra quelli motivati da “necessità”, pertanto non sono soggetti a limitazioni. Nel caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o ci si deve recare".