(Adnkronos) – Sono 1.297 i nuovi contagi di Coronavirus nel Lazio, secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 33 morti. Calano i casi (-204) e Roma città è stabile a quota 800 nuovi positivi. Nel Lazio sono 93.818 i positivi a Covid-19, di cui 3.109 ricoverati, 342 pazienti in terapia intensiva (ancora in calo) e 90.367 in isolamento domiciliare.

Dall'inizio dell'epidemia, i guariti sono in totale 37.873, i decessi 2.734 e il totale dei casi esaminati è pari a 134.425.