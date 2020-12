Fisco: Lega, 'da governo ennesimo flop, più che cashback è flashback'

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – "Più che cashback, un flashback. Per l'ennesima volta, cittadini beffati dalle illusioni digitali del governo Conte come già avvenuto con il click-day per il buono mobilità e con le richieste per i contributi a fondo perduto previsti dal decreto Rilancio".

Così la deputata Laura Cavandoli, a nome di tutti i deputati Lega, in commissione Finanze.

"Le scuse di Palazzo Chigi però non bastano – prosegue – Abbiamo presentato un'interrogazione al ministro Gualtieri con cui chiediamo chiarezza su questo flop: dalla causa del malfunzionamento del sistema operativo alle iniziative che dovranno essere adottate affinché questi disagi inaccettabili per gli utenti e imbarazzanti per un Paese tecnologicamente moderno, come dovrebbe essere il nostro, non si verifichino mai più".