Giustizia: senatori Pd, 'va ripristinato vitalizio a Ottaviano Del Turco'**

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – "Ottaviano Del Turco è un uomo gravemente ammalato. Ha un tumore, l'Alzheimer e il Parkinson. Non può perciò che suscitare profondo sgomento la decisione di privarlo del vitalizio assunta alcuni giorni fa dal Consiglio di Presidenza del Senato".

Lo chiedono i senatori Pd Dario Parrini, presidente della commissione Affari Costituzionali, Andrea Marcucci, presidente del gruppo dem e Gianni Pittella, vicepresidente.

"Prim'ancora che della vicenda si occupino la Commissione Contenziosa e il Consiglio di Garanzia in sede di valutazione di eventuali ricorsi interni, stringenti ragioni di umanità e di equità impongono che non si lasci niente di intentato allo scopo di sospendere gli effetti della delibera: riteniamo indispensabile trovare modo di considerare l'esistenza di serissimi problemi di salute motivo sufficiente per la non applicazione della revoca del beneficio".