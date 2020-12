Iran: Rohani, 'tornare al Jcpoa non richiede negoziati ma determinazione' (2)

(Adnkronos) – Per fare questo, ha aggiunto il presidente iraniano, "non serve tempo o negoziati, torniamo entrambi (all'accordo, ndr) – quando dico entrambi intendo anche il 4+1, non solo l'America. Se arriva l'America, diventerà 5+1".

"Abbiamo sempre annunciato che le nostre misure sono reversibili.

Potrebbero entrare in funzione 10mile centrifughe e, se lo desideriamo, potremmo spegnerle tutte in un'ora – ha concluso Rohani – Se i Paesi del gruppo 4+1 o 5+1 rispetteranno i loro impegni, faremo lo stesso".