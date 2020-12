Mes: al Senato Fi pronta a votare 'no', resta caso Cangini 'possibile che mi astenga'

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – Forza Italia è pronta a votare anche al Senato 'no' alla riforma del fondo salva-Stati, aderendo alla risoluzione unitaria del centrodestra. Resta solo il caso dell'azzurro Andrea Cangini, portavoce di 'Voce Libera', che potrebbe astenersi. ''Non ho mai detto che voterei sì", assicura all'Adnkronos Cangini, che precisa: ''Ho detto e scritto che su una questione così rilevante, per l'identità di un partito e la credibilità della coalizione, sarebbe opportuno non cedere alla retorica anti europeista".

Alla fine si asterrà? ''E' possibile", replica il senatore forzista che aggiunge: ''ma prima leggerò le risoluzioni di maggioranza e opposizione e poi deciderò''.

Oggi, alle 14, prima delle comunicazioni in Aula del premier Giuseppe Conte, si riunirà il gruppo azzurro a palazzo Madama guidato da Annamaria Bernini, dove sarà illustrata anche la risoluzione comune di centrodestra sulla riforma del Trattato del Mes presentata in Parlamento.