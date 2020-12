Roma, 9 dic. (Adnkronos) – "Viviamo momenti difficili, banalizzare la complessità dei problemi credo pregiudichi la possibilità di risolverli. Non potendo votare a favore della risoluzione di maggioranza" sulla riforma del Mes, "perché vorrebbe dire dare sostegno a un governo che non sostengo -non perché sia malvagio ma perché cristallizzato nelle sue posizioni- mi astengo dal voto".

Così Andrea Cangini, senatore di Fi, nelle dichiarazioni di voto in dissenso dal gruppo di appartenenza.