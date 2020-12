Mes: Delrio e Meloni, 'diritti base Ue, sono quelli che Ungheria e Polonia non rispettano'

Roma, 9 dic (Adnkronos) – "La Meloni si chiede cosa vuol dire Stato di diritto, sono i i diritti che non rispettano Ungheria e Polonia. I diritti sono la base dell'Europa, non una appendice. Cara Meloni, non si costruisce l'Europa con le banche e i soldi ma sui diritti comuni".

Lo ha detto Graziano Delrio, capogruppo del Pd, nel suo intervento alla Camera sul Mes.