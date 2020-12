Mes: Gelmini, 'importante centrodestra unito ma Fi non si fa dettare scelte da alleati'

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – "Forza Italia è parte integrante del centro-destra, che in Italia non esisterebbe senza Silvio Berlusconi. Ed è importante che il centro-destra sia stato unito nella votazione sullo scostamento e che continui ad essere unito oggi. Ma noi non ci facciamo dettare le scelte né dagli avversari e neppure dagli alleati.

È naturale invece che fra alleati ci si consulti, si provi ad arrivare ad una comune conclusione". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, intervenendo in Aula a Montecitorio dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio Conte sul trattato Mes.

"Forza Italia -ha rivendicato Gelmini- è orgogliosamente parte del Partito Popolare Europeo, e questa appartenenza non solo non viene meno, ma non è minimamente messa in difficoltà dal voto di oggi.

Il Mes è questione che riguarda i rapporti fra gli stati, non la politica e le istituzioni europee. Quindi come è logico il Partito popolare europeo non ha dato alcuna indicazione di voto su questa materia".