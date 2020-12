Mes: lite tra deputate M5S Lapia e Sportiello, interviene D'Incà

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – Lite alla Camera tra due deputate del Movimento 5 Stelle. Il litigio sarebbe avvenuto nel corridoio accanto al Transatlantico. Da una parte Mara Lapia, che ha annunciato il suo voto contrario alla risoluzione di maggioranza sulla riforma del Mes, dall'altra Gilda Sportiello.

Interpellata dall'Adnkronos, Lapia conferma l'accaduto: "Sportiello – racconta la parlamentare sarda – mi ha urlato contro in Aula e fuori in Transatlantico, rinfacciandomi i 2 milioni di euro dati dal governo al paese di Bitti, perché mio marito e tutta la sua famiglia sono originari di quel luogo. Io le ho detto di vergognarsi, perché non deve permettersi di nominare Bitti e i nostri morti: non le consento di nominare una tragedia come l'alluvione di Bitti".

"Poi sono intervenuti altri colleghi e il ministro D'Incà per calmare gli animi. Io ho detto che non voglio stare dentro un Movimento che ricatta le persone usando le tragedie", ha aggiunto Lapia. Raggiunta dall'Adnkronos, la collega Sportiello si limita a dire: "Abbiamo alzato un po' la voce ma è stato un normale confronto".