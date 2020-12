Mes: M5S, 'voto di oggi non è per attivarlo, mandato pieno a Conte'**

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – "E' giusto dire in maniera chiara che questo non è un voto per attivare il Mes. Non è neanche un voto per ratificare la sua riforma, che avverrà nell'arco del 2021 e sulla quale ci riserviamo di fare le opportune valutazioni alla luce dell'avanzamento dei lavori relativi alla modifica del Patto di stabilità, a Edis e alla costruzione di una nuova stagione dell'integrazione europea.

E' un voto per dare mandato pieno al nostro presidente Giuseppe Conte". Lo ha detto in Aula alla Camera il deputato M5S Filippo Scerra, intervenendo dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio.