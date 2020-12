Mes: Mandelli, 'Fi vota no in interesse Italia'

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – “Forza Italia voterà no alla riforma del Mes, perché così com’è scritta non fa gli interessi degli italiani. Il Presidente Berlusconi è stato chiaro. Il centrodestra unito voterà no”. Lo ha detto al Tg2 il deputato e capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio Andrea Mandelli.