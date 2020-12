Mes: Zingaretti, 'bene via libera, ora governo risolva tanti nodi maggioranza' (2)

(Adnkronos) – "Il Pd ha avanzato nel confronto con le altre forze politiche quelle che considera le priorita’ per il Paese, una strategia per rafforzare la coesione sociale e la protezione delle fasce piu’ deboli , una rilancio della politica industriale che all’insegna della crescita sappia promuovere la transizione ecologica, un azione per realizzare l’equilibrio di genere ed infine regole e strumenti per affermare la societa’ digitale e garantire la sua natura democratica.

E’ sulla base di queste priorita’ che intende partecipare alla definizione dell’utilizzo delle risorse", conclude.