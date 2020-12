Spazio: per Tas e Avio contratto Esa da 167 mln per sviluppo Space Rider** (2)

(Adnkronos) – "Space Rider aprirà la strada all’Europa per un uso più accessibile, agile e indipendente dello Spazio in orbita bassa" sottolinea l'ad di Thales Alenia Space Italia, Massimo Comparini. "Il contratto siglato quest’oggi -aggiunge Comparini- conferma il ruolo guida di Thales Alenia Space nell’ambito dei sistemi di rientro atmosferico, combinando le capacità di piattaforme satellitari orbitali con la possibilità di riutilizzo, e segna una tappa cruciale di grande valore tecnologico per l’Europa spaziale"

"Thales Alenia Space possiede, dunque, tutte le tecnologie necessarie per esplorare ulteriormente la Luna, Marte e oltre nell'Universo e l’azienda -prosegue Comparini- è ora pronta ad estendere la sua esperienza alle future applicazioni ancora più sfidanti che includono stadi riutilizzabili, voli 'point-to-point', navette spaziali, ma anche il futuro turismo spaziale.

La conferma del ruolo di leadership che, partendo dal nostro sito di Torino e con il forte e decisivo supporto delle Istituzioni Italiane, pone il paese all’avanguardia nella space economy e nello sfruttamento delle enormi possibilità di sviluppo che il dominio spaziale ci offre".

Il Ceo di Avio, Giulio Ranzo, sottolinea infine che "Space Rider è un Sistema unico al mondo che espande le capacità e gli impieghi del lanciatore Vega anche nelle attività di missioni orbitali estese nel tempo e nel rientro dallo spazio".

"Molte altre applicazioni -indica il numero uno di Avio- sono possibili a partire da questa piattaforma, quali ad esempio le attività di in-orbit servicing. E' un futuro affascinante che siamo lieti di percorrere insieme a Thales Alenia e con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana e dell’Agenzia Spaziale Europea".