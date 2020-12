Bper è la prima banca in Italia per sostenibilità ambientale

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – Bper Banca, unico Istituto di credito in Italia, ha ottenuto un importante riconoscimento per la sostenibilità ambientale da Cdp, con l’inserimento nella prestigiosa “A List” per il contrasto al cambiamento climatico. Cdp è un’organizzazione non profit internazionale che fornisce a imprese, autorità locali, governi e investitori un sistema globale di misurazione e rendicontazione ambientale.

Il processo annuale di divulgazione e punteggio di Cdp è ampiamente riconosciuto come il più autorevole e trasparente a livello mondiale.

Nel 2020 sono state 9.600 le organizzazioni che si sono sottoposte alla valutazione di Cdp. Bper Banca è stata premiata per le azioni volte a diminuire le emissioni, a mitigare i rischi climatici e a sviluppare un’economia più rispettosa dell’ambiente

. “Siamo molto soddisfatti per questo prestigioso risultato – commenta l’Amministratore delegato di Bper Banca Alessandro Vandelli – che premia anni di lavoro volti a ridurre i nostri impatti ambientali e a strutturare prodotti e servizi utili per accompagnare i clienti nella transizione verso un business più sostenibile.

Oggi per noi l’attenzione all’ambiente, oltre che un valore primario, è un fattore di competitività irrinunciabile. Avere ottenuto questo riconoscimento proprio nel 2020, un anno che ci ha visti fortemente impegnati a combattere gli effetti economici e sociali della pandemia e a crescere per dimensioni e qualità dei servizi offerti, conferma la nostra consapevolezza di avere intrapreso la strada giusta”.

Tra i progetti messi in campo da Bper si segnalano, in particolare, il project financing per iniziative di green economy, il supporto alle piccole e medie imprese (Bper LIFE4ENERGY) e alle famiglie (Ecobonus 110%, mutui green, prestiti green) per incrementare un’economia low carbon, la rendicontazione trasparente e l’offerta di fondi di investimento sostenibili.

Oltre 515 investitori con più di 106 trilioni di dollari in attività e più di 150 grandi acquirenti con 4 trilioni di dollari in acquisti utilizzano oggi, per valutare le proprie opportunità di investimento, la piattaforma Cdp, che adotta una metodologia di valutazione dettagliata e indipendente.

In particolare, viene assegnato un punteggio da A a D in base alla completezza delle informazioni certificate che vengono fornite, alla consapevolezza sui rischi ambientali e alla loro gestione, oltre che alla definizione di obiettivi ambiziosi e significativi.

L'elenco completo della CDP A List di quest'anno e i punteggi di tutte le aziende valutate sono disponibili nel sito