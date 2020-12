Caso Gregoretti, Conte non andrà a Catania

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – Il premier Giuseppe Conte non volerà a Catania , dove sabato era atteso insieme agli ex ministri Matteo Salvini, Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta. Fonti di governo spiegano che sarà il Gup che si occupa del caso, Nunzio Sarpietro, a venire a Roma prossimamente per audirlo in qualità di testimone.

La data della trasferta nella Capitale del magistrato non è ancora stata stabilita. Sabato in Aula a Catania sarà invece presente Salvini, che ha annunciato la sua partecipazione all'udienza.