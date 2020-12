Governo: Cdm alle 16, all'odg ddl ratifica a leggi regionali

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri è convocato per questo pomeriggio alle 16 a Palazzo Chigi. All'ordine del giorno il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell’East Mediterranean Gas Forum (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020 (Affari esteri); il decreto legislativo sulla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n.2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio -esame preliminare (Affari europei – Giustizia); decreto del Presidente della Repubblica sulle Norme per l'organizzazione e il funziona-mento degli Uffici dell'Avvocatura dello Stato – Esame preliminare (Presidenza – Pubblica amministrazione).

E ancora: Decreto del presidente del Consiglio dei ministri sul regolamento di organizzazione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti – esame preliminare (Infrastrutture e Trasporti); decreto del presidente del Consiglio dei ministri sul Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e trasporti – Esame preliminare (Infrastrutture e Trasporti); Esame, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, di leggi regionali; provvedimento di Protezione Civile a norma dell’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n.

1 del 2018; varie ed eventuali.