Governo: Zingaretti avvisa Conte e Renzi, così non si va avanti/Adnkronos (3)

(Adnkronos) – E' atteso anche un incontro con i capidelegazione e i capigruppo. "Entro il week end", dice una fonte di governo. Qui il tema è quello delle regole del Natale. E il capitolo contestato del divieto di spostamento tra comuni -in particolare i piccoli comuni- nei 'superfestivi'.

Lo chiede Iv, lo chiedono parte dei dem con il capogruppo Andrea Marcucci e oggi anche Luigi Di Maio. Il "correttivo anti-solitudine", lo definisce il sindaco Pd di Pesaro, Matteo Ricci. E il premier sarebbe intenzionato a modificare la norma.

Ma un cambio delle regole vede fredda la cosidetta ala rigorista del governo con il ministro Roberto Speranza in testa, ma anche parte del Pd. Dice la sottosegretaria alla Sanità, la dem Sandra Zampa: "Dal profondo del cuore la penso come la signora Merkel.

È doloroso, ma il modo migliore per onorare il Natale è fare in modo che il numero dei decessi scenda. Prima di cambiare quelle regole ci si dovrebbe documentare sugli esiti in termini di numero di nuovi contagiati derivanti dal festeggiamento del giorno del Ringraziamento in Usa".

Ma per Di Maio si tratta di una regola "un po' assurda e di difficile comprensione" che, dice, si augura venga modificata. Tutta Italia Viva spinge per cambiare la norma.

"Siamo ben lieti che il presidente Conte si sia accorto che è necessario rivedere la norma che vieta gli spostamenti anche tra piccoli Comuni a Natale", dice Maria Elena Boschi e Teresa Bellanova aggiunge: "Ricredersi, lo ritengo segno di saggezza. E come suol dirsi, per la saggezza non è mai troppo tardi". Un riferimento che sembra valere anche per il Piano e la governance del Recovery.