Musica: Teatro alla Scala e Rai ancora insieme, il Concerto di Natale su Rai Cultura (3)

(Adnkronos) – Il progetto Grandi spettacoli per piccoli torna con tre Concerti per i bambini trasmessi alle ore 11 del mattino dei giorni di Natale, di Capodanno e dell’Epifania, i cui programmi accosteranno un classico della letteratura musicale per l’infanzia a una pagina di Wolfgang Amadeus Mozart.

Volti noti del teatro, della radio e della televisione saranno impegnati come voci recitanti cui è affidato il compito di avvicinare i bambini alla musica secondo la formula sperimentata in questi anni nei “Concerti per i bambini”. Il coordinamento scenico è curato da Lorenza Cantini e le luci da Marco Filibeck, mentre l’introduzione sarà affidata al conduttore radiofonico e televisivo Nicola Savino.

A dirigere l’orchestra scaligera in formazione cameristica per i tre concerti la Scala ha chiamato la direttrice coreana Eun Sun Kim, uno degli astri nascenti del panorama internazionale: nata nel 1980 a Seoul, dove ha studiato composizione e pianoforte prima di dedicarsi alla direzione d’orchestra, è direttrice ospite principale della Houston Opera e dal 2021 sarà Direttrice musicale della San Francisco Opera.

Ha recentemente diretto il Concert de Paris (l’annuale concerto celebrativo del 14 luglio con l’Orchestre National de France ai piedi della Tour Eiffel) e nel maggio 2021 è attesa per La traviata alla Staatsoper di Berlino, mentre il debutto alla Staatsoper di Vienna è stato cancellato a causa della pandemia.