Musica: Teatro alla Scala e Rai ancora insieme, il Concerto di Natale su Rai Cultura

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – Dopo il successo anche internazionale della serata “…a riveder le stelle” il Teatro alla Scala prosegue l’attività televisiva e in streaming in attesa di segnali di una possibile riapertura delle sale. La collaborazione con la Rai prosegue con la registrazione, il prossimo 19 dicembre, del tradizionale Concerto di Natale che quest’anno sarà diretto da Michele Mariotti e sarà trasmesso da Rai Cultura su Rai1 alle 10.25 del 24 dicembre e su Rai5 alle 18 del 25 dicembre.

Il 17 dicembre la Rai registrerà nella sala del Piermarini un Gala di danza con i ballerini scaligeri pensato dal nuovo direttore del ballo Manuel Legris e destinato a essere trasmesso nei primi mesi del 2021.

Nei giorni compresi tra Natale e Capodanno inizieranno anche le prove di 'Così fan tutte' di Mozart che la Scala conta di portare in scena alla fine di gennaio se le circostanze lo permetteranno.

Il Teatro riprende anche la Stagione dei Recital di canto e il programma 'Grandi spettacoli' per piccoli con una serie di appuntamenti in streaming visibili sul sito www.teatroallascala.org e sulle pagine Facebook e YouTube del Teatro, dove resteranno disponibili per sette giorni. La Scala riprenderà inoltre una lezione di Manuel Legris su 'Lo schiaccianoci' nella coreografia di Rudolf Nureyev.

Le riprese e la trasmissione saranno realizzate dall’Università Iulm con la quale la Scala ha una collaborazione ormai decennale.

“La collaborazione fra la Scala e l'Università IULM è un esempio significativo di innovazione virtuosa”, ha dichiarato il rettore Gianni Canova. “È un segnale di fiducia: fiducia nella cultura, nell'arte, nelle nuove generazioni che diventano protagoniste – con i laureandi e i neolaureati IULM che garantiscono lo streaming di spettacoli, concerti ed eventi scaligeri – di un nuovo modo di comunicare e di disegnare il paesaggio dei consumi culturali del futuro”.