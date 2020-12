Rai: Anzaldi (Iv), 'gravissima denuncia Di Mare in Vigilanza, intervenga Salini'

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – "Quanto ha dichiarato il direttore di Rai3 Franco Di Mare in una sede ufficiale come la commissione di Vigilanza Rai è gravissimo e richiede un immediato seguito dall’amministratore delegato Salini. E’ urgente che il presidente Barachini solleciti l’azienda a rispondere".

E’ quanto scrive su Facebook il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi.

"Secondo quanto detto -prosegue Anzaldi- da Di Mare, le continue interviste, ormai quasi con cadenza quotidiana, nelle quali la conduttrice Bianca Berlinguer attacca il direttore della rete non risultano aver ricevuto la preventiva autorizzazione, come prevede il regolamento dell’azienda. Addirittura Di Mare ha dichiarato di aver chiesto ufficialmente a Berlinguer di non rilasciare interviste sulla questione Corona, in ottemperanza alle regole aziendali, anche alla luce del pronunciamento della commissione interna sul Codice Etico che ne aveva decretato la doverosa esclusione dalle trasmissioni del servizio pubblico a seguito dell’ennesimo insulto sessista, ma evidentemente la conduttrice ha ritenuto di non adeguarsi all’invito.

Se ci sono delle regole, è giusto che vengano rispettate. In quale altra azienda un conduttore rilascia ripetute interviste contro il suo direttore? Pagano gli italiani".