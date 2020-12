Rossi: D'Incà, 'era signorilità, classe e passione'

Roma, 10 dic (Adnkronos) – "Signorilità, classe e passione. Queste sono tre parole che voglio usare per ricordare #PaoloRossi. Non è stato soltanto un campione ma simbolo ed esempio per intere generazioni di appassionati di calcio.#Pablito sei andato via troppo presto ma il tuo ricordo resterà indelebile".

Lo scrive il ministro delle Riforme Federico D’Incà su Twitter.