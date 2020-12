Rossi: Pablito e la musica, da Venditti a J-ax storia del campione che amava cantare/Adnkronos** (2)

(Adnkronos) – In tempi più recenti, J-ax ha citato il campione del Mundialito nella sua 'ReAle', uscita all'inizio del 2020. Definendo i nuovi 'tamarri social', il rapper stila un verso dedicato a 'Pablito': "Ti senti Pablito, ma per i selfie a petto nudo fai la lipo", come a sottolineare l'autenticità di Rossi a confronto con la superficialità di chi vive di social e selfie.

Ma la passione che lega Pablito alla musica è nota, ed è quella che l'ha fatto 'scendere in campo' più volte anche davanti ad un microfono, mettendosi in gioco personalmente. Nel 1980, costretto a fermarsi per la squalifica legata al Calcioscommesse, incise il brano 'Domenica alle tre', che diventò poi sigla del programma 'Domenica In': un pezzo ironico che affrontava simpaticamente il tema del rapporto tra i calciatori e le loro compagne, che li 'distraevano' dalla concentrazione sul campo.

Mentre nel 2007, dello stesso De Gregori incise una versione di 'La leva calcistica della Classe '68' insieme a Roberto Apo Ambrosi, un brano che faceva parte dell'album 'Le Voci del Cuore'. Un progetto a favore del Progetto Conca d’oro Onlus di Bassano e all’Associazione bambini cardiopatici del mondo. Un'altra testimonianza del grande cuore di Pablito.