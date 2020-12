Scuola: Nencini, 'non è focolaio, contagi fuori da plessi'

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – “Stamattina, nella prima audizione tenuta nelle commissioni settima e dodicesima (Scuola e Salute) del Senato, ne abbiamo avuto conferma: la scuola non è fonte particolare di focolai pandemici. Il problema, come da tempo sosteniamo e come ha confermato in audizione il presidente del Cts Miozzo, si genera soprattutto fuori dai plessi scolastici”.

Sono le parole del presidente della Commissione Istruzione e Cultura del Senato, Riccardo Nencini, che aggiunge: “Ottima ragione per mettere in guardia i prefetti, destinati a presiedere gli incontri tra scuola e istituzioni in vista della riapertura scolastica, sulla questione dei trasporti, spesso sollevata nel corso dei lavori della Commissione Scuola.

"Controlli a terra per evitare sovraffollamenti sui mezzi, distanziamento nell’apertura delle scuole e relativo distanziamento orario nella partenza dei treni regionali, potenziamento del servizio attraverso bus turistici, taxi, Ncc.

Queste le condizioni minime. Ma soprattutto – ha concluso Nencini – la certezza che la scuola venga messa sullo stesso piano delle attività lavorative”.