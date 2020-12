Sport: Valente (M5S), 'al via esame decreti, chiesta audizione Bach su autonomia Coni'

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – "Alla Camera sta per iniziare l'esame dei decreti sulla riforma dello sport: ci aspetta un lavoro intenso e importante sui testi governativi, che partirà con un ricco ciclo di audizioni compresi i rappresentanti degli atleti del Coni.

Ho chiesto che nelle commissioni competenti sia audito anche il presidente del Cio, Thomas Bach, per mettere agli atti parlamentari, in maniera chiara e inequivocabile, quali secondo lui siano le parti della riforma che ledono l'autonomia del Coni". Così Simone Valente, deputato del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura, Istruzione, Sport.

"Questo rappresenterebbe un passaggio cruciale per chiarire al legislatore su quali punti bisognerà intervenire. Parliamo di una situazione – quella dell'autonomia del Coni – che avrebbe dovuto esser già chiarita dal Governo", prosegue il deputato ed ex sottosegretario, "ma che rimane ancora irrisolta e che nel tempo, purtroppo, ha generato costanti attriti e strumentalizzazioni tra le parti interessate, con l'unico risultato di destabilizzare il mondo dello sport, già fortemente provato dalla pandemia in corso".

"Chiudere questa vicenda una volta per tutte significherebbe anche e soprattutto ridare la giusta tranquillità ai tanti atleti che stanno preparando le competizioni internazionali, Olimpiadi comprese. Sono loro i veri protagonisti dello sport, non possiamo dimenticarlo", conclude Valente.