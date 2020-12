Titoli Stato: rendimenti in netto calo in aste Btp per 5,75 mld

Roma, 10 dic. – (Adnkronos) – Rendimenti ancora in calo nelle aste con cui oggi il Tesoro ha collocato Btp a 3 e 7 anni per un totale di 5,75 miliardi di euro. In dettaglio, sono stati collocati 2,75 miliardi di Btp in scadenza a gennaio 2024 con una domanda per 3,88 miliardi (rapporto di copertura 1,41) e un rendimento sceso di 11 punti sull'asta precedente a -0,30%.

Ancora più forte (-16 punti) il calo del rendimento – sceso allo 0,19% – nell'asta di 3 miliardi di Btp a 7 anni (scadenza settembre 2027) che ha registrato una domanda di 4,19 miliardi e un rapporto di copertura di 1,40.