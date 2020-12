Usa: Catherine Tai verso nomina a rappresentante per il Commercio

Washington, 10 dic. (Adnkronos) – Il presidente eletto americano Joe Biden si appresta ad indicare Katherine Tai per l'incarico di futura rappresentante per il Commercio. Lo riporta il Guardian, che cita due persone a conoscenza della questione. Tai, attualmente a capo della Commissione 'Ways and Means' dovrà essere confermata dopo l'eventuale nomina dal Senato.

Asioamericana, Tai parla correntemente il cinese mandarino e si è occupata dei rapporti con la Cina all'interno dell'ufficio del Rappresentante al Commercio, delineandone le strategie nelle dispute commerciali con Pechino. La persona che verrà scelta da Biden per l'incarico erediterà una guerra commerciale con la Cina, sottolinea il Guardian, congelata da un accordo ad interim raggiunto a gennaio e che lascia irrisolti alcuni dei nodi più spinosi.