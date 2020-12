Dl ristori: Pesco (M5s), 'importante agevolazione su affitti'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – “Nel già corposo ventaglio di aiuti contenuto nel pacchetto Ristori verrà inserita una misura fortemente voluta dal M5s relativa agli affitti, in modo tale da venire incontro alle difficoltà dei conduttori, senza trascurare le esigenze dei locatori".

Lo comunica Daniele Pesco (M5S), presidente della Commissione bilancio del Senato e firmatario del relativo emendamento.

"In particolare, per favorire la concessione di una riduzione del canone di affitto in questo periodo così complicato, prevediamo che lo Stato rifonda al locatore il 50% del valore dello sconto praticato al conduttore. Se lo sconto, cioè, è pari a 200 euro, lo stato ristora il proprietario con 100 euro. Il tutto nelle città ad alta tensione abitativa e limitatamente alle risorse stanziate, pari a 50 milioni di euro", conclude Pesco.