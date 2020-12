Fisco: P.Chigi, 3,7 mln iscritti a cashback, oltre 6,5 mln di strumenti di pagamento

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – "Prosegue il grande interesse dei cittadini per il Cashback come dimostra il numero crescente dei partecipanti, che alle 17 di oggi ha superato i 3,7 milioni. Aumentano, in parallelo, anche gli strumenti di pagamento elettronici registrati: dall'app IO o attraverso gli altri canali disponibili, ne sono stati attivati un totale di oltre 6,5 milioni.

Ancora numeri record, a meno di una settimana dalla partenza del programma per partecipare all'Extra Cashback di Natale". Lo spiegano fonti di Palazzo Chigi, nell'ormai consueto aggiornamento dei dati.

"Si registra una netta attenuazione dei rallentamenti per il caricamento delle carte di credito all'interno della sezione 'Portafoglio' dell'app IO. Lo conferma il numero elevato e in progressivo rialzo delle carte di credito attivate per il Cashback sull'app, che ha raggiunto i 3,7 milioni (oltre 820 mila in piu' rispetto a ieri sera) e che si aggiunge agli oltre 1,7 milioni di carte PagoBANCOMAT.

Supera il milione il totale degli strumenti di pagamento registrati attraverso i sistemi messi a disposizione dagli altri operatori del settore", aggiungono le stesse fonti.