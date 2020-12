Governo, Orlando: "Problemi ci sono, vanno risolti presto"

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – I problemi nella maggioranza "ci sono: la questione è se questi problemi li vogliamo risolvere o strumentalizzare. Noi vogliamo risolverli. C'è stato sicuramente un tema di coordinamento, una difficoltà di relazioni con le forze politiche. Tutte questioni risolvibili, ma vanno risolte rapidamente.

In questa fase sarà fondamentale cominciare a definire la ricostruzione sulla base delle risorse conquistate dal nostro governo". Lo dice Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, ospite di 'Agorà' su Rai Tre.

"Non credo che ci sia un problema su Conte che va avanti in solitaria, credo che ci sia un problema di metodo. Il vero 'tagliando' sul governo è la costruzione del patto politico programmatico per la prosecuzione della legislatura: definire quali sono le opzioni strategiche da mettere in campo", ha aggiunto Orlando.

"Credo che questo governo abbia le risorse per affrontare questa fase, dipende da come le utilizzerà. Non vedo altra ipotesi oltre questa. L'ipotesi più sciagurata è quella di un ritorno al voto in una fase non semplice", ha sottolineato.