Governo: Rosato, 'tavolo con Conte? se sarà convocato Iv partecipa sempre a riunioni'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – "C'è un tavolo? Al momento non c'è nessuna convocazione… comunque se e quando ci sarà, Italia Viva partecipa sempre volentieri a tutte le riunioni di maggioranza. Ma per ora non c'è nulla di ufficiale". Ettore Rosato di Iv commenta così l'annuncio del premier Giuseppe Conte da Bruxelles dell'intenzione di avviare un confronto con le singole forze politiche di maggioranza e poi collettivamente.

Il premier ha anche detto di voler capire "cosa nascondono" le critiche… "Non capisco cosa ci sia da capire -ribatte Rosato- credo che sul Piano e la governance del Recovery siamo stati piuttosto chiari".