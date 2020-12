Manovra: Salvini, 'Lega chiede fondi per aeroporti e ferrovie'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – "Fondo di 1 miliardo per la compensazione dei danni subiti dalle società di gestione aeroportuale in tutta Italia. E almeno 60 milioni, da qui ai prossimi anni, per mettere in sicurezza e migliorare le reti ferroviarie regionali.

Sono alcune delle proposte della Lega per migliorare le infrastrutture e i trasporti. #permetteteci". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.