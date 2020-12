Musica: Britney Spears, esce oggi in radio il nuovo singolo 'Matches'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – È uscito oggi in digitale e da venerdì 18 dicembre entrerà in rotazione radiofonica 'Matches', il nuovo singolo dell’icona pop multiplatino Britney Spears in collaborazione con la boyband Backstreet Boys. Il brano, prodotto da Ian Kirkpatrick e Michael Wise, è contenuto nella nuova versione deluxe dell’album 'Glory', che nel 2016 è stato uno dei pochi album di artiste donne internazionali a debuttare direttamente al #1 della classifica di vendite (Fimi/GfK).

Il disco, disponibile in digitale e in versione vinile in edizione limitata, include anche i nuovi brani 'Swimming In The Stars' e 'Mood Ring (By Demand)'.

Vincitrice di un Grammy Awards, Britney Spears è una delle più famose e acclamate performer della storia del pop con quasi 150 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. È diventata celebre con il primo singolo '…Baby One More Time', un successo internazionale che ha raggiunto il #1 della classifica Billboard Hot 100 vendendo oltre 20 milioni di copie in tutto il mondo, tanto da conquistare ben 14 certificazioni platino solo in America.

Nella sua carriera vanta 7 Billboard Music Awards e 1 Billboard’s Millennium Award, oltre a 1 American Music Award e l’ambito MTV Video Vanguard Award nel 2011.

Britney Spears ha debuttato al #1 della classifica Billboard 200 con ben 6 album e vanta 34 singoli nella Top 40 della classifica Billboard Hot 100, 4 dei quali entrati direttamente alla #1. È stata nominata 7 volte ai Grammy Awards e ne ha vinto 1 come 'Best Dance Recording' nel 2005.

Dopo la sua residency a Las Vegas 'Britney: Piece Of Me' al Planet Hollywood Resort & Casino, Britney ha portato il suo show in un tour mondiale nell’estate del 2018.