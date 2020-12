Musica: Taylor Swift pubblica a sorpresa 'Evermore'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – Taylor Swift regala un’altra sorpresa ai suoi fan e pubblica a sorpresa, 'Evermore', il nono album in studio. Dopo l’acclamato 'folklore' pubblicato la scorsa estate, che ha estasiato pubblico e critica, l’artista continua il suo viaggio nella musica folk.

Ad accompagnarla, lo stesso team del progetto precedente, Aaron Dessner dei The National, Jack Antonoff, Bon Iver e William Bovery.

La popstar ha confessato su Instagram di trovarsi in un momento di grandissima creatività e ispirazione: "Per dirlo con franchezza, non riuscivamo più a smettere di scrivere nuova musica. Parlando più poeticamente, sembra che ci siamo ritrovati ai confini della foresta folk e che abbiamo avuto una scelta: voltarci e tornare indietro o addentrarci ancora di più nella foresta di questa musica.

Abbiamo deciso di immergerci completamente".

"Non ho mai fatto niente del genere prima d’ora -prosegue Swift- In passato ho sempre visto i miei album come ere a sé, non appena venivano pubblicati pensavo già a quello successivo. Con 'folklore' è successa una cosa diversa. Nel produrlo, mi sono sentita come se non riuscissi a lasciarlo. Ho amato l’immaginario da favola che mi ha accompagnato durante questo cammino e ho amato il modo in cui voi avete accolto gli scenari da sogno, le tragedie, le storie epiche di amori perduti e ritrovati nelle vostre vite.

Quindi abbiamo continuato a scriverle” – ha raccontato Taylor Swift.