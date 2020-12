Natale: Milano, all'Università Cattolica storie, concerti e canti (2)

(Adnkronos) – All’evento, condotto dalla giornalista di Radio 24 Marta Cagnola, alumna dell’Università Cattolica, parteciperanno il rettore Franco Anelli, Antonella Sciarrone Alibrandi, presidente di Alumni Cattolica – Associazione Necchi, fra’ Renato Delbono, assistente spirituale nazionale dell’Associazione, Filippo Crea, professore ordinario di Cardiologia e direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia al Policlinico Universitario A.

Gemelli Irccs – Roma, e Matteo Marzotto, presidente di Fas International e di Dondup.

Mercoledì 16 dicembre nel campus di Roma, alle ore 12.30, dalla Chiesa Centrale, si terrà in diretta streaming la celebrazione eucaristica del Santo Natale 2020, presieduta da monsignor Giuliodori.

A Roma, per tutto il periodo di Avvento, fino a mercoledì 23 dicembre, ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 8.30, saranno trasmesse in diretta su Tv2000 le celebrazioni eucaristiche dalla Cappella San Giuseppe Moscati della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, in collaborazione con il Centro Pastorale dell’Università Cattolica e la Cappellania del Gemelli.

L’obiettivo è offrire una testimonianza di preghiera e di vicinanza a tutti coloro che seguono da casa, dai reparti dell’ospedale o da altre strutture sanitarie.