Natale: Milano, all'Università Cattolica storie, concerti e canti (3)

(Adnkronos) – Sul fronte della musica a Milano, come da tradizione, ci sarà il Concerto Natalizio di Note d’Inchiostro, a cura dello Studium Musicale. Trasmesso martedì 22 dicembre, alle ore 18.30, sui canali social @Unicatt, quest’anno avrà una veste nuova: alle riprese live dall’Aula Magna si aggiungono i collegamenti in streaming degli artisti per garantire tutte le norme di sicurezza.

Mercoledì 23 dicembre sarà disponibile, sempre sui social @Unicatt, il video-messaggio realizzato dal Centro pastorale con gli auguri di monsignor Claudio Giuliodori a tutta la comunità universitaria e i canti gospel di alcuni studenti dell’ateneo.

A Brescia il gruppo di teatro del Laboratorio di arti performative del Dams proporrà sabato 19 dicembre, alle 20 sulla piattaforma GotoMeeting, il concerto live 'Una luce per Natale'. L’idea è di Elisa Bertoglio con la conduzione di Elisa Tronka Bernasconi.

Sarà trasmesso online anche il flashmob natalizio degli studenti Dams che hanno partecipato al laboratorio teatrale della regista Beatrice Faedi. Per accompagnare la riflessione e la preghiera di questo periodo il Centro pastorale dell’ateneo ha intrapreso un percorso virtuale e audio con la pubblicazione quotidiana nella sezione news e podcast del sito 'Secondo tempo' di brevi testi di teologi, assistenti pastorali e docenti che aiutano a interpretare la 'Parola del giorno'.