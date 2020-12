Natale: Milano, all'Università Cattolica storie, concerti e canti (4)

(Adnkronos) – Nelle diverse sedi dell’Università Cattolica sono previste specifiche attività per il periodo natalizio. A Brescia, lunedì 14 dicembre, alle ore 12.30, nella cappella universitaria, si terrà la celebrazione eucaristica in preparazione al Santo Natale per tutta la comunità accademica.

A Piacenza, dopo la celebrazione eucaristica d’Avvento, che è stata presieduta dal nuovo vescovo monsignor Adriano Cevolotto alla presenza dell’assistente ecclesiastico generale monsignor Claudio Giuliodori e del rettore Franco Anelli, le attività legate al Santo Natale del campus di Piacenza si spostano presso il Collegio Sant’Isidoro. Don Roberto Maier propone, nell’ambito del ciclo di incontri 'Caminetto tematico', una meditazione centrata sul significato e sull’importanza del Natale.

Sempre per il periodo natalizio gli studenti del collegio organizzano, inoltre, una raccolta fondi destinata all’adozione a distanza.

Come cornice di questa speciale fase dell’anno, all’ingresso del Collegio Sant’Isidoro, i ragazzi hanno decorato l’albero di Natale con diversi scatti polaroid che li ritraggono. Per accompagnare il tempo di Avvento inoltre, il Consiglio Pastorale Universitario ripropone l’iniziativa 'la Parola all’Unicatt', che ospita ogni giorno il commento di studenti, personale tecnico amministrativo e docenti della sede.