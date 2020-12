Nino Foti (Fond. Magna Grecia): "Ministero del futuro per dare mano a Paese"

Roma, 11 dic. (Adnkronos/Labitalia) – "Propongo il 'ministero del futuro' per cercare di dare una mano al nostro Paese". A dirlo Nino Foti, presidente Fondazione Magna Grecia, in occasione di #UNLOCK_IT, seconda edizione di SUDeFUTURI, organizzato dalla Fondazione Magna Grecia, nel corso della diretta streaming dal Palazzo dell’Informazione di AdnKronos, in piazza Mastai a Roma.

"Per sbloccare il Paese – sostiene – più che a una riforma della Pa che è qualcosa di complicato nel complesso sistema in cui ci troviamo, serve una commissione speciale che possa consentire la sburocratizzazione del Paese e sbloccarlo e metterlo in competizione degli altri Paesi occidentali".

"Un investimento importante – precisa – è quello sul capitale umano in tutti i segmenti della nostra società, investimenti nella ricerca scientifica, energia e infrastrutture. Prima, però, vanno scelte le persone che poi a loro volta gestiscono gli investimenti".