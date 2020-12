Recovery: Mattarella, 'scuola e università sfida per elaborazione piano'**

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – "Università e scuola hanno sofferto per il confinamento necessitato dal propagarsi dell'epidemia. Eppure la comunità nazionale si è resa conto, come mai avvenuto prima, del loro immenso valore sociale per la formazione dei ragazzi e per la crescita complessiva della comunità.

E' una sfida per il Recovery plan". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di conferimento del Premio nazionale per l’Innovazione "Premio dei Premi" 2020, istituito presso la Fondazione Cotec, svoltasi in videoconferenza.